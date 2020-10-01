МГТУ планирует запустить в космос арктический наноспутник

У МГТУ - большие планы. Фото: www.mstu.edu.ru/

Мурманский государственный технический университет и Полярный геофизический институт покоряют космос. Учебные заведения работают над совместным проектом, главная цель которого - подготовка специалистов и развитие технологий дистанционного зондирования Арктики с помощью наноспутников и беспилотных летательных аппаратов.

- Планируется запуск учебно-научного наноспутника на полярную орбиту. Дистанционная диагностика геосфер в Арктике (ионосфера, атмосфера, океан, лед, пожары, разливы углеводородов) - актуальная задача для обеспечения реализуемых мегапроектов и проживания в этом регионе. Это касается таких сфер, как радиосвязь, экология, обеспечение функционирования Севморпути, - сообщили в пресс-службе МГТУ.

Отмечается, что уникальный проект может стать базой для углубления международного сотрудничества с университетами Финляндии и Норвегии. Предварительные переговоры показали заинтересованность руководства образовательных организаций.

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