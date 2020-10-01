Житель Кандалакши нашел возле дома необычное насекомое

Насекомое оказалось рогохвостом. Фото: www.naturspektrum.de/ns1.htm

На днях житель Кандалакши сделал интересную находку - возле своего дома он обнаружил необычное насекомое, напоминающее осу. Северянин решил узнать, кем является шестилапое крылатое существо, и обратился в Кандалакшский природный заповедник. К счастью, живность оказалась не кусачей.

- Наши сотрудники определили, что это большой хвойный рогохвост. Увидев такую большую букашку, у многих людей сразу возникает чувство страха и отвращения. Все потому, что у самки рогохвоста имеется выпирающий яйцеклад, похожий на жало, и само тельце по полосатому окрасу напоминает облик шершня или осы. Несмотря на свой устрашающий внешний вид, это крупное насекомое вовсе не представляет опасности для человека, но оно является вредителем хвойных лесов и культурных посадок, - сообщили в заповеднике.

Напомним: в Мурманской области спасли лося, застрявшего в реке. Животное провело в воде несколько часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На трассе Санкт-Петербург - Мурманск бродит белый кот, который ищет хозяев. Мурлыка прошел уже много километров и прячется в лесу от людей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru