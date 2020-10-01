Не сошлись во мнениях: губернатор Мурманской области и глава регионального Роспотребнадзора дали разный прогноз на вторую волну коронавируса

В оперштабе не сошлись в прогнозах по эпидобстановке. Фото: Правительство Мурманской области

1 октября состоялся брифинг, посвященный ситуации с коронавирусом в Мурманской области.

- Коронавирус имеет более длительный инкубационный период - 14 дней, носит отложенную динамику. И снижения по коронавирусу мы не будем наблюдать ближайшие 2 недели. Но мы считаем, что мы уже не выйдем на такие высокие значения, как в летний период - они будут значительно ниже. Если все будем соблюдать требования и рекомендации: масочный режим, социальную дистанции, дезинфекцию и использование антисептиков, то к концу октября у нас будет снижение по числу заболевших COVID-19, - отметила глава регионального Роспотребнадзора Лена Лукичева.

Однако когда впоследствии журналисты уточнили, почему же появился такой прогноз, если по всей стране наоборот ждут вторую ковидную волну, то услышали не совсем то, что ждали.

- Речь идет не о снижении заболеваемостью коронавирусом, а о заболеваемости ОРВИ. Лена Александровна имела в виду это, - уточнил губернатор Андрей Чибис.

Глава Роспотребнадзора не стала поправлять главу региона. Как потом уточнили "КП" в оперативном штабе, речь идет все-таки об ОРВИ.

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