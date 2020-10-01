В Мурманской области начинается второй этап тестирования на популяционный иммунитет к коронавирусу

Северян еще раз протестируют на антитела. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В августе после прохождения пика заболеваемости, вызванного теплыми деньками июня, в Мурманской области началось тестирование на популяционный иммунитет. Результаты стали известны в сентябре: жители Заполярья больше устойчивы к заражению COVID-19, чем россияне из других регионов.

- Популяционный иммунитет у жителей Мурманской области составляет 39%, у детей – 44%. Это высокий показатель, но недостаточный для того, что прекратить регистрирование новых случаев, - сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Лена Лукичева.

Также она уточнила, что с 5 октября начинается второй этап тестирования. На него пригласят тех, кто уже участвовал в первой волне, чтобы проверить не потеряли ли северяне за это время антитела к коронавирусу. Однако несмотря на наличие иммунитета, соблюдать меры безопасности все же необходимо неукоснительно.

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