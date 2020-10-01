Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «В регионе хрупкая стабильность»

Андрей Чибис держит ситуацию с ковидом под контролем. Фото: Правительство Мурманской области

На брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом в Мурманской области, состоявшемся 1 октября, глава региона Андрей Чибис отметил, что в разных субъектах России растет число зараженных коронавирусом, и в Мурманской области пока все не так плохо.

- Мы наблюдаем рост числа инфицированных, но пока он небольшой. Тем не менее, это хрупкая стабильность. Потому что мы понимаем, что осень с ее похолоданием, наложение других сезонных заболеваний могут привести к ослаблению иммунитета и стимулированию высокого темпа заражения. Мы первыми по стране включили тепло в социальных объектах и домах, это повлияло на замедление темпа роста заболевших с ОРВИ и даже снижению. Наша система здравоохранения готова к любому сценарию, - отметил глава региона.

В Роспотребнадзоре отмечают, что в концу октября даже можно будет увидеть снижение распространения коронавируса в регионе.

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