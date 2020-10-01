Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: закроют ли торгово-развлекательные центры, кафе и рестораны

Новые ограничения зависят от сознательности северян. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В сентябре в столице Заполярья оштрафовали сразу несколько заведений общепита за то, что проводили ночные дискотеки и массовые мероприятия. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что возмущен таким поведением предпринимателей.

- Но пока оснований закрывать торгово-развлекательные центры, и заведения общественного питания у нас нет. Но от поведения предпринимателей будет зависеть их дальнейшая судьба, - сообщил Андрей Чибис.

Руководитель Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева отметила, что от наказания за нарушение правил не должен уйти ни один бизнесмен. У самых злостных нарушителей бизнес будут ставить на паузу через суд. Ведь сейчас именно от уровня ответственности северян зависит, как будет развиваться дальнейшая ситуация с коронавирусом. Пока она остается хрупко стабильной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Роспотребнадзора Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «К концу октября мы ждем снижение роста числа заболевших коронавирусом». Лена Лукичева уповает на высокоответственных северян (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru