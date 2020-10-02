Эксперты выяснили, какие презервативы предпочитают жители Мурманской области

У мурманчан свои предпочтения к контрацептивам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На вкус и цвет товарища нет. Эксперты сервиса Яндекс.Маркет изучили спрос на презервативы и выяснили много интересных подробностей из жизни северян. В исследовании использовались данные о переходах пользователей в интернет-магазины с 9 сентября 2019 года по 8 сентября 2020 года.

Так, например, особой популярностью презервативы пользуются в новогодние праздники, в феврале, накануне Дня влюбленных. В среднем, покупатели готовы тратить на покупку средств контрацепции около 550 рублей.

А теперь о самом интересном. У жителей российских регионов есть свои предпочтения к изделию №2.

У жителей Мурманска, Рязани, Санкт-Петербурга, Саратова, Красноярска и Владимира больше популярностью пользуются ароматические презервативы. В Иваново, Мордовии, Чувашии, Югре и на Алтае предпочтение отдают контрацептивам с антисептиком. В Томске, Оренбурге и Удмуртии чаще покупают гладкие презервативы. Комбинированные больше популярны у жителей Липецка, Пензы, Хабаровска, Курска, Воронежа, Костромы и Твери.

В Архангельске, Орле, Липецке и Белгороде предпочитают ребристые, а в Дагестане, Брянске, Приморском крае, Астрахани, Ставрополе, Туле, Тамбове – точечные. В Волгограде, Калининграде, Томске и Ярославле чаще покупают увеличенные.

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