В Мурманском областном краеведческом музее представят фотографии Евгения Халдея

Евгений Халдей - великий фотописец Великой Отечественной войны. Фото: fotogora.ru

С 4 октября по 31 октября северяне смогут посетить выставку «Евгений Халдей. Знамя Победы», представленную Мурманским областным краеведческим музеем. Работы предоставил Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО.

- Евгений Халдей является одним из выдающихся мастеров фотографии, который смог запечатлеть события Великой Отечественной войны. С 1939 года он являлся корреспондентом «Фотохроники ТАСС». Фотограф проделал путь от Мурманска до Берлина и смог запечатлеть Керчь, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Кубань, Ялту, Севастополь, Болгарию, Румынию, Югославию, Венгрию, Австрию, Германию, Потсдам, Нюрнбергский процесс, Харбин, Порт-Артур, Париж и Канны, - сообщают организаторы выставки. - Отличительной чертой творчества Евгения Халдея стало умение точно передать характер человека, благодаря чему он создал множество портретов от советских начальников до простых тружеников войны.

Впервые выставку показали в РОСФОТО на 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме этого экспозицию можно было увидеть в Смоленском государственном музее-заповеднике, Томском областном художественном музее и Российском центре науки и культуры в городе Вена.

Посетить выставку можно по адресу ул. Павлова, 1а. Стоимость входа - 150 рублей. Посетителей также просят соблюдать масочный режим.

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