Надо ли проходить тест на коронавирус приезжающим в Мурманскую область из-за границы

Отдых заграницей грозит самоизоляцией и тестом на ковид. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Увы, вторая волна пандемии новой коронавирусной инфекции, кажется, неумолимо надвигается на Кольский полуостров. Напомним: в Заполярье уже подтвердили 14989 случаев заболевания COVID-19, 12407 человек выздоровели и 214 умерших от этого коварного вируса.

- Согласно новому постановлению губернатора Мурманской области прибывшие в регион воздушным транспортом с территории иностранных государств должны пройти исследование на коронавирус методом ПЦР. Тест необходимо пройти в течение трех дней. До получения результата человек обязан соблюдать самоизоляцию, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Кроме того, как уже сообщалось, развлечения в Заполярье по-прежнему под запретом. Ночные клубы, детские игровые центры, парки отдыха и аттракционов не могут вернуться к работе.

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