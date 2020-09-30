Фотограф из Мурманска показал, как выглядит реконструкция набережной Ледового озера с воздуха

Работы по набережной у озера Ледовое выполнены чуть больше чем на половину. Фото: администрация города Мурманска

В этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» началась большая реконструкция набережной Ледового озера в Мурманске. Увы, проект пополнит список тех, что не будут сданы в срок.

- Ледовое озеро может стать вторым сквером у памятника Кирову, - пессимистично высказались про работам на тринадцатом заседании Совета депутатов Мурманска.

Проблемы и правда есть. Еще в середине сентября с проверкой на объекте побывал глава администрации города-героя Евгений Никора.

Так выглядит реконструкция набережной с высоты птичьего полета. Фото: Дмитрий Шаленный

- Несмотря на то, что закончены все подготовительные и демонтажные работы, закончена подготовка бетонных основания под пешеходные дорожки и монтаж системы освещения, ремонт в срок закончен не будет, потому что подрядчик работает недопустимо медленно! - отметил тогда глава администрации. - На данный момент готовность объекта составляет всего 50 %. Конечно, будут применены штрафные санкции. Но это - не главное! Главное - предъявить готовую набережную мурманчанам до середины октября. Ситуацию будем исправлять путём постоянного контроля в ручном режиме, чтобы довести до ума.

А пока фотограф из Мурманска Дмитрий Шаленный сделал фотографии набережной с квадрокоптера. На них можно увидеть, в каком состоянии сейчас находится уголок отдыха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: работодателям компенсируют траты на маски и перчатки. Работодатели Мурманской области смогут вернуть часть средств, потраченных на средства индивидуальной защиты (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru