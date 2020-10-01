Общественники просят губернатора Мурманской области принять участие в судьбе старейшего каменного здания Заполярья

Общественники пытаются сохранить первое каменное здание. Фото: vk.com/murman.voopik

Мурманская область – довольно молодой регион. Однако и здесь есть свои уникальные старинные здания. Вот только, увы, далеко не все из них удостоились надлежащего внимания. Судьба здания бывшего казначейства в Коле давно заботит общественников.

Напомним: старейшее каменное здание Кольского полуострова было построено в начале XIX века и смогло пережить два нападения англичан и Великую Отечественную войну, но в прогрессивном XXI веке перестало быть нужно государству. В 2018 году эксперт, аттестованный приказом министерства культуры России, выдал заключение, что у здания нет культурной и исторической ценности, и уникальный объект лишился охраны государства.

К слову, сейчас здание бывшего казначейства находится в частных руках, а по закону собственник может сделать с ним все, что захочет. Власти Колы и общественники пытаются бороться за уникальный исторический объект, но пока не добились особых успехов.

- Все население Колы готово просить вернуть казначейству охранный статус! И только чиновники от культуры против! Просим личного участия губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в судьбе старейшего каменного здания региона! – такой пост опубликовало Мурманское областное отделение «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры».

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