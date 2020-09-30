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Андрей Чибис: "Объекты, который будут выглядеть не как на картинке, мы принимать не будем"

Губернатор Мурманской области прокомментировал ремонт различных объектов
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Андрей Чибис призвал тщательнее следить за результатом работ по ремонту и благоустройству. Фото: правительство Мурманской области

Андрей Чибис призвал тщательнее следить за результатом работ по ремонту и благоустройству. Фото: правительство Мурманской области

1 октября - критический срок, когда подрядчики в Мурманской области должны сдать важные объекты. Дольше тянуть нельзя: впереди дожди, холода и снег.

Правда, мало успеть доделать все в срок, надо еще и сделать качественно. Это условие отдельно подчеркнул глава региона Андрей Чибис.

- Итог работ должен соответствовать задуманному. Если не будет, как на картинке, мы такие объекты не примем, - отметил губернатор.

А запланировано в Мурманской области много чего. До сих пор идет реконструкция набережной Семеновского озера и озера Ледовое, завершаются работы в сквере на улице Копытова. Большой ремонт шел в Мурманской областной научной библиотеке. И это лишь неполная часть всего запланированного только по Мурманску. В Мончегорске, например, благоустраивают набережную озера Имандра, этот проект победил в конкурсе благоустройства.

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