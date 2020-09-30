Военнослужащие благоустроили сквер около памятника "Защитникам Заполярья" под Мончегорском

Военные приводили территорию в порядок около двух месяцев. Фото: администрация Мончегорска

В авиационном гарнизоне поселка 27-й километр, расположенном рядом с Мончегорском, благодаря неравнодушным военным преобразился сквер около памятника "Защитникам Заполярья".

Около двух месяцев военнослужащие приводили в порядок эту территорию. Они покрасили постамент самолета "МиГ-19" и бордюры, установили заборчик и лавочки, которые, кстати, оригинальные – северяне проявили творческий подход и сделали их из подручных материалов своими руками. А еще в сквере отсыпали щебнем декоративные участки, выкосили траву и проредили кустарник. Изюминкой обновленной территории стала подсветка самолета "МиГ-19".

Как отметил командир 98-го отдельного смешанного авиационного полка Владимир Приходько, идея благоустройства в поселке 27-й километр уютного места для отдыха назревала уже давно. Военнослужащие с энтузиазмом восприняли эту идею, работая на благо гарнизона в свободное от службы время.

- Приятно, что военнослужащие проявляют инициативу, хотят и благоустраивают гарнизон. Только благодаря их общим усилиям тут появилось уютное место для отдыха, - подчеркнул глава Мончегорска Дмитрий Староверов.

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