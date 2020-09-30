Число умерших от коронавируса в Мурманске на 30 сентября 2020 года составило 214 человек

Число жертв ковида продолжает расти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последнее время статистика по погибшим от коронавируса была утешительна - целых два дня, 25 и 26 сентября, никто в Мурманской области не умирал от опасной инфекции. Но счастье длилось недолго - в последний сентябрьский день ковид унес целых пять жизней. По данным оперативного штаба, всего в регионе зафиксировано 214 летальных исходов. Подробности о последних жертвах COVID-19 - пол, возраст, сопутствующие заболевания, станут известны позже.

Всего в Заполярье инфицировано 14989 северян. Большая часть приходится на Мурманск - 8423 зараженных, Белокаменку - 2321 заболевший, Североморск (1373). Доля госпитализированных с легкой и средней степенью заболевания - 91%, тяжелой степенью - 9%.

Выздоровели 12407 пациентов, а это около 84%. За минувшие сутки вылечились 84 человека.

Напомним: стали известны подробности госпитализации Дмитрия Панычева, заболевшего коронавирусом. У министра здравоохранения Мурманской области диагностировали коронавирус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Белокаменке выявили одного заболевшего. В Белокаменке снова зафиксировали случай заражения коронавирусом (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru