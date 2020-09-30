Каток, который строится в Мурманске, создал угрозу жизни людей

Нарушителям было внесено представление. Фото: прокуратура МО

Прокуратура Первомайского округа Мурманска заинтересовалась крытым катком "Метеор", строительство которого сейчас идет в районе улицы Капитана Орликовой в рамках нацпроекта «Демография». Как показала проверка, на месте стройки не соблюдается ряд обязательных требований градостроительного и природоохранного законодательства.

- Отсутствует какое-либо ограждение со стороны Кольского проспекта в месте перепада высот, что влечет за собой периодические оползни и создает реальную угрозу жизни и здоровью людей, учитывая, что на границе ската лежат валуны. Участок является местом действия постоянно действующих опасных производственных факторов, на границах зон которых должны быть установлены защитные ограждения. Освещение отсутствует. Кроме того, на земельном участке лежат завалы мусора, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

26 августа руководству организации было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Сейчас выявленные нарушения устраняются организацией-подрядчиком и субподрядчиками. Ситуация находится на контроле прокуратуры округа.

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