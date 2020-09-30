Кошка, которую выбросили на остановку в Мурманске, оказалась … сумасшедшей

У Шелби мастит и гормональный сбой. Фото: «Подари шанс» - Помощь бездомным животным»

«Мы в ответе за тех, кого приручили», - завещает Лис из не детской сказки Антуана де Сент-Экзюпери. Правда, почему-то люди слишком часто забывают об этом и ведут себя, мягко говоря, по-свински, не желая держать ответ ни за своих питомцев, ни за свои поступки.

Напомним: 27 сентября на улице Свердлова в Мурманске из автобуса вышел мужчина и, оставив на остановке переноску с кошкой, уехал. Брошенное на произвол судьбы животное забрали зооволонтеры. Теперь стало известно, почему Шелби – как окрестили новую подопечную волонтеры – оказалось на улице.

- Животное не простое, а сошедшее с ума... Да, да, мы не опечатались! Таков вердикт врача! – раскрыли подробности этой истории активисты группы «Подари шанс» - Помощь бездомным животным». – Кошка оказалась не просто агрессивной, а просто бешеной! Стало понятно, что с ней что-то не то. На следующий день Шелби с боем отвезли к ветеринару, где все встало на свои места. Кошке нет еще и года! Ее свели при первой течке, а когда что-то пошло не так просто вышвырнули.

У недавно родившей Шелби начался мастит и гормональный сбой. Разбираться с этими проблемами хозяева не захотели. Теперь животным занимаются волонтеры, которые надеются, что лечение и забота помогут кошке прийти в себя.

Мурманчане могут помочь Шелби финансово, переведя посильную сумму на карту группы 4276 4100 1717 8153, привязана к мобильному банку 8-902-133-61-78 (владелец Силина Юлия Александровна) с пометкой «Для Шелби».

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