В Мурманской области создадут программу льготного жилья для врачей и учителей

В Мурманской области хотят создать условия выгодного приобретения жилья для бюджетников. Фото: Андрей АБРАМОВ

На заседании правительства Мурманской области, которое состоялось 29 сентября, губернатор Андрей Чибис дал важное поручение - проработать специальную программу льготного жилья для бюджетников, в первую очередь врачей и учителей.

- Наша общая задача – развитие жилищного строительства в регионе, в том числе арендной формы и жилья для приобретения в собственность. Помимо социальных функций, это еще и локомотив роста экономики. Также необходимо разработать специальную дополнительную программу по предоставлению жилья на льготных условиях медицинским работникам и педагогам, а также кадрам, которых мы хотим привлечь в Мурманскую область. Прошу Елену Дягилеву и Владислава Сандурского проработать этот вопрос. Срок – три недели, - сообщил Андрей Чибис.

Вопрос строительства жилья, в том числе для социального найма - один из главных векторов политики правительства Мурманской области. Также на федеральном уровне обсуждается возможность распространить льготную ипотеку под 2%, как на Дальнем Востоке, на Заполярье.

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