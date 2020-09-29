Стали известны подробности смерти 17-летнего Егора Тучкова из Мурманска

Егор Тучков исчез 18 сентября, а 19-го числа нашли его тело.

Почти год назад - 19 сентября - на лестничной площадке дома №21 на улице Книповича в Мурманске было обнаружено тело 17-летнего Егора Тучкова. Он пропал за день до этого: ушел из общежития на улице Ушаков на занятия в индустриальном колледже, но на лекциях так и не появился.

Спустя 12 месяц после случившегося стало известно, что молодой человек ушел из жизни добровольно.

- Следствием установлено, что третьи лица к совершению преступления непричастны. Признаков насильственной смерти не было обнаружено, - сообщила "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Мурманской области Наталия Тростина.

В пользу этого вывода ранее говорило то, что Егор оставил перед исчезновением записку на личной странице в "ВКонтакте", в которой говорил, что живет в мире, который не понимает.

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