Совет депутатов Мурманска сделал официальное заявление по конфликту с правительством Мурманской области

Парламентарии долго обсуждали все точки конфликта с первым подъездом. Фото: Правительство Мурманской области

Этим летом губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что противостояния двух подъездов - правительственного и администрации Мурманска - нет. Есть лишь натянутые отношения с отдельными работниками. Но первое после летних каникул заседание Совета депутатов вышло очень эмоциональным.

В последнее время парламентарии заседанию спокойно. Но бывают и дни дискуссий. Таким стало заседание по выбору места для строительства новых школ в Мурманске (тогда город и минстрой не нашли общий язык) и обсуждение ситуации с Александром Накаем.

29 сентября в горсовете снова было неспокойно, и опять это было связано с отношениями с областным правительством.

- Мы хотим, чтобы нам не мешали работать. Мы готовы работать вместе, - отметил депутат Сергей Веллер.

Парламентарии долго обсуждали все точки конфликта с первым подъездом. Только историей с Александром Накаем не обошлись. Вспомнили и ликвидацию дорожных ограждений, и ремонт дорог, и реновацию Больничного городка, и планируемое преображение площади Пяти Углов. По мнению Совета, все это взяло под контроль правительство, а город не может контролировать сроки и качество работ. При этом критика за ошибки сыпется именно на город.

Итогом недовольства депутатов стало официальное обращение Совета, которое появилось на сайте газеты "Вечерний Мурманск". Реакции со стороны "белого дома" на него пока не последовало. Одновременно с горсоветом шло заседание правительства Мурманской области, где глава администрации Мурманска Евгений Никора отчитывался о работе мэрии за минувшие девять месяцев.

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