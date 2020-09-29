Андрей Чибис: «До конца года в Мурманской области не должно остаться домов без бойлеров горячей воды»

Домов без бойлеров в Заполярье - около 30. Фото: правительство МО

Внутридомовые бойлеры – серьезная проблема в Мурманской области. Менять устаревшую технику надо за счет собственников жилья. Но не в каждом доме могут потянуть сумму, которая в среднем составляет 60-100 тысяч рублей. Особенно остро ситуация представляется там, где много квартир в социальном найме или просто живет много стариков, малоимущие северяне и семьи с детьми.

В свое время менять бойлер разрешили через программу капитального ремонта. Но все-таки это не решило проблему. Поэтому губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что нужны более радикальные меры.

- Мы изучили ситуацию и выяснили, что в некоторых домах по году-два нет горячей воды. Поручаю решить эту проблему за счет регионального бюджета. До конца года чтобы не осталось домов, где не работают бойлеры. Сейчас таких домов порядка 30, но нужно провести инвентаризацию. Северяне должны жить в комфорте и теплоте, - сообщил Андрей Чибис.

Также он отметил, что это решение особенно важно в условиях пандемии коронавируса и риска второй волны.

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