В Мурманске разобрали храм, который 15 лет стоял возле учебного центра МВД

Церковь скоро соберут на новом месте. Фото: City51 | Мурманск l Сити51

Благодаря бдительным пользователям соцсетей стало известно об уникальном проекте, который реализуется в Мурманске.

- Решение о возведении храма Александра Невского было принято лет 15 назад. Инициатором стройки стало руководство регионального УМВД, которое хотело тем самым отдать дань памяти сотрудникам, погибшим при выполнении своего служебного долга, - рассказывает руководитель епархиального отдела по взаимодействию с силовыми структурами, протоиерей Владимир Семенов.

Церковь собрали из сухары – леса, который много лет стоит высохший и не подвержен уже особым изменениям. Однако при выборе места для стройки не учли, что на ведомственную территорию могут попасть только ее сотрудники. Храм оказался не доступен для родственников полицейских, чью память хотели почтить. Дело застопорилось…

- На встрече с нынешним руководителем УМВД Виталием Зайковым решено было довести проект до конца. Для храма выбрали новое место, но разобрать бревенчатое здание куда труднее, чем собрать, - раскрывает подробности отец Владимир. – Бревна крепятся друг к другу нагелями, которые со временем делают это строение практически монолитным.

Тем не менее, все же удалось найти мастеров, которые взялись за выполнение этой кропотливой и дорогостоящей работы. Для этого были изготовлены специальные ножницы, и разработали целую операцию. Храм удалось разобрать и перевезти к Ленинскому РОВД, где он будет храниться. Как только будут готовы все документы, строители на новом месте зальют фундамент и соберут церковь заново. После внутренней отделки и проведения коммуникаций его освятят, и мурманчане смогут посетить новую церковь.

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