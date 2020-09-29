Полиция в Апатитах выяснит, было ли нападение на таксиста или он его выдумал

Полиция выясняет, было ли нападение с пистолетом на таксиста. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вечером 25 сентября в Апатитах на улице Кирова произошло нападение на водителя такси. По крайней мере, так утверждает сам таксист. По его словам, мужчина в защитной маске попросил отвезти его на улицу Сосновую. В месте назначения его ждал другой мужчина, на лице которого также была маска.

Как сообщил портал «ХибИнформБюро», водитель утверждает, что неизвестные начали его избивать и пытались вытащить из-за руля. В это время он успел достать нож и пригрозить нападавшим, но один из них начал стрелять. В итоге таксист смог убежать, а когда приехала полиция, обоих мужчин уже не было.

В настоящее время следствие продолжает расследование для выяснения всех деталей произошедшего.

- Пока никаких подробностей нет, таксист ничего не может толком рассказать. Ничего из того, что он говорил, пока не подтвердилось. Сейчас участковый проводит проверку. Выясняется, как всё на самом деле было, - поделился с «КП» врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никита Половнев.

Остается вопрос: если нападения не было, то для чего таксисту придумывать подобную историю.

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