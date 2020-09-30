Жители Мурманской области стали больше заботиться о здоровом образе жизни

Заполярье оказалось в середине рейтинга. Фото: unsplash.com

Не пьем, не курим, наркотики не употребляем, спортом занимаемся - можно ли так сказать про жителей Мурманской области? Скорее, 50 на 50. Издание "РИА Новости" составило рейтинг российских регионов, узнав, где больше всего приверженцев здорового образа жизни. И Заполярье оказалось далеко не на верхушке хит-парада. Зато поднялось на несколько позиций за год.

- Мурманская область на 69 месте по приверженности населения здоровому образу жизни. Рейтинговый балл - 55,2. В 2018 году регион занимал 73 место, - сообщается в исследовании.

Лидерами рейтинга уже четвертый раз подряд стали регионы Северного Кавказа и юга России, тогда как в аутсадейдерах - регионы Дальнего Востока. Так, первое место взяла Республика Дагестан (93,4 балла), второе - Чеченская Республика (91,3 балла). В самых низах - Магаданская область (37,7 баллов) и Еврейская автономная область (37,5 баллов).

Для расчета рейтинга учитывались несколько факторов: доля населения, занимающегося спортом, потребление табачных изделий, продажа алкоголя, количество преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с опасными условиями труда.

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