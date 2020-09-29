В Мурманске на автобусную остановку выкинули кошку в переноске

Кошку в переноске выставили на остановку. Фото: «Подари шанс» - Помощь бездомным животным»

Никак у людей началось осеннее обострение, иначе объяснить их поведение нельзя. 27 сентября стало известно сразу о двух выброшенных на улицу животных.

- Мужчина на глазах у очевидцев вышел из автобуса, оставил кошку на остановке, сел обратно в общественный транспорт и уехал. Кошка в жутком стрессе, - такое сообщение появилось в группе «Подари шанс» - Помощь бездомным животным».

Случилось это около станции скорой медицинской помощи на улице Свердлова в Мурманске. Преданную хозяином беднягу забрали волонтеры. Как выяснилось, у кошки – опухоль, которая причиняет ей боль. Для мурылки ищут временный дом без детей и других животных, чтобы она могла прийти в себя. Желающие приютить беднягу могут связаться с Ириной Иваницкой по телефону 8-960-025-24-76 или соцсетях.

На этой предательства не закончились.

А эту собаку просто высадили в Минькино. Фото: Приют для бездомных животных в Мурманске

- Вечером 27 сентября какие-то люди приехали на машине в Минькино и выкинули собаку, - сообщает Приют для бездомных животных в Мурманске. – Собака в стрессе, плачет, воет, дрожит и отказывается от еды. Некоторые местные жители пытаются хоть как-то помочь, запускают в подъезд погреться, но большинству она мешает. Есть опасения, что скоро будет вызван отлов. Пес добрый и ласковый.

Если вы готовы приютить эту собаку, звоните Ирине Кручининой по телефону 8-953-301-82-25.

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