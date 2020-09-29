Несмотря на коронавирус, бюджет Мурманска остается профицитным

На данный момент профицит составляет 857 миллионов рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На 13-м заседании Совета депутатов Мурманска было рассмотрено исполнение бюджета на 2020 год.

- Формирование бюджета происходило на фоне благоприятного развития экономики страны. Но коронавирус ухудшил финансовую ситуацию. С апреля администрация Мурманска сталкивается с тяжелыми бюджетными последствиями. Особенно остро мы их ощутим после окончания года, - рассказала начальник управления финансов администрации города Мурманска Ольга Умушкина.

На данный момент, несмотря на пандемию, доходы городской казны составляют 9,985 миллиарда рублей, а расходы - 9,128 миллиарда рублей. Профицит - 857 миллионов рублей.

Однако к концу года положение дел будет не таким радужным. За девять месяцев налоговые поступления уже сократились на 914 миллионов: и северяне, и бизнес стали беднее. Так, сократились отчисления с сельскохозяйственного налога из-за уменьшения объема рыбной продукции и снижения ее стоимости. Также малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, дали налоговые льготы, что тоже ударит по городскому кошельку. Дефицит к концу года прогнозируется на уровне 1,4 миллиарда рублей.

- Мы видим два решения проблемы: уменьшение расходов или компенсация выпадающих расходов. Мы уже провели ряд совещаний с правительством Мурманской области, дотация из регионального бюджета на 2020 год определена в размере 424 миллиона рублей, - сообщила Ольга Викторовна. - Также правительство РФ поддержит региональные бюджеты по итогам исполнения за 9 месяцев.

Но есть и обратная сторона. Муниципальный долг увеличится на 319 миллионов до 2,604 миллиарда рублей, несбалансированные расходы- 625 миллионов рублей. К 2023 году дог может вырасти до 4,321 миллиарда рублей. В Совете депутатов отметили, что нужно принять ряд оптимизационных решений.

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