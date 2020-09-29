Житель Кандалакши убил 58-летнего собутыльника, вонзив ему нож в ключицу

Северянина задержали по "горячим следам". Фото: СУ СКР по МО

Конфликт двух подвыпивших мужчин закончился трагедией. А все потому, что решать проблему мирным путем никто как обычно не захотел.

Как стало известно следствию, 26 сентября в одной из квартир дома №24 на улице Спекова в Кандалакше за рюмкой поссорились два северянина. 45-летний злоумышленник сдержать свой гнев не смог, схватился за кухонный нож и не меньше двух раз ударил им в грудь собутыльника, попав рядом с левой ключицей. 58-летний мужчина успел выбежать на улицу, где скончался от кровопотери.

- Во время оперативно-розыскных и следственных мероприятий по "горячим следам" был задержан житель Кандалакши, причастный к совершению убийства. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 стати 105 УК РФ "Убийство", - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Мурманской области.

Уже назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Пока идет расследование уголовного дела, кандалакшанина должны будут заключить под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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