В колонию в Мурмашах прислали из Дагестана кастрюлю с мобильными телефонами

Кастрюля оказалась с двойным дном во всех смыслах. Фото: УФСИН по Мурманской области

Кастрюли с двойным дном призваны сделать процесс приготовления пищи комфортнее, да еще сэкономить на газе или электричестве. Но, как оказалось, в умелых руках они могут стать весьма вместительным хранилищем для запрещенных предметов.

- В исправительную колонию строгого режима № 18 в Мурмашах пришла посылка для осужденного. В качестве отправителя значилась жительница Республики Дагестан. При досмотре посылки сотрудники отдела безопасности обнаружили кастрюлю, в двойном дне которой были спрятаны четыре мобильных телефона, четыре зарядных устройства и три кабеля USB, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

Посылка до адресата не дошла, а материалы проверки были переданы в полицию по месту проживания отправителя.

К слову, это далеко не первая попытка передать подопечным исправительных учреждений Заполярья запрещенные предметы. С начала года сотрудниками регионального УФСИН изъято 115 средств мобильной связи, 2200 рублей и 207 граммов наркотических и психотропных веществ, задержаны 11 граждан.

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