Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пообщается с северянами в прямом эфире

Андрей Чибис ответит на вопросы жителей Мурманской области в прямом эфире. Фото: правительство Мурманской области

Из-за коронавируса личный прием граждан в разных инстанциях приостановлен. Но в 21 веке было бы странно отказаться от возможность услышать электорат, если так развиты технологии. Поэтому представители власти общаются с северянами онлайн.

Не так давно такую встречу провел глава администрации Мурманска Евгений Никора, а теперь у жителей Заполярья будет возможность услышать губернатора Андрея Чибиса. Он, кстати, часто общается с северянами онлайн.

- Дорогие жители, на ваши вопросы отвечу в прямом эфире в своих соцсетях в эту пятницу, 2 октября, в 19.00. Свои вопросы вы можете оставлять в комментариях под этим постом, - сообщил Андрей Чибис на своей странице "ВКонтакте".

Также увидеть и услышать губернатора можно будет в его Instagram и Facebook.

Всего за час с момента публикации сообщения о грядущем мероприятии северяне оставили более 200 своих вопросов.

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