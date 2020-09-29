29 сентября состоится заседание правительства Мурманской области

Заседание правительства Мурманской области состоится 28 сентября. Фото: правительство Мурманской области

На прошлой неделе состоялось заседание Мурманской областной Думы, на котором был принят ряд важных для региона решений, в том числе касающихся социальной политики.

А на 28 сентября запланировано заседание правительства Заполярья. На повестке дня четыре вопроса.

Первый - реализации послания Владимира Путина Федеральному собранию Российской Федерации от 15 января 2020 на территории Мурманской области. Второй - приоритеты региональной налоговой политики на 2021–2023 годы с учетом формирования региональной системы преференций для резидентов Арктической зоны Российской Федерации.

Также на заседании выслушают доклад об итогах работы министерства труда и социального развития Мурманской области в 2019 году и результатах деятельности за истекший период 2020 года. А глава администрации Мурманска расскажет о результатах деятельности за минувшие девять месяцев.

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