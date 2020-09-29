Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: День города в Мурманске пройдет онлайн

Мурманску исполняется 104 года. Фото: Олег ФИЛОНОК

Если еще недавно в Мурманской области число заболевших коронавирусом за сутки было от 60 до 70 человек, то теперь от 70 до 80, и количество только растет. В правительстве региона приняли решение не снимать ограничения на массовые мероприятия и концерты. Что не может не изменить ход Дня города.

4 октября столица Заполярья отметит 104 года с момента основания. Увы, народных гуляний не будет, праздник пройдет в новом формате.

- Праздничный концерт, посвященный 104-й годовщине столицы Заполярья, пройдет 3 октября в режиме онлайн. Запись концерта будет доступна на сайте администрации города Мурманска и в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Трансляция выступлений лучших творческих коллективов города и области пройдет с 18 до 20 часов на экранах на трех площадках (площадь «Пять Углов», зона отдыха «Семеновское озеро», площадь в районе дома №101 по проспекту Кольскому), - сообщили в пресс-службе администрации Мурманска.

А закончится День города по традиции салютом, который начнется в 20.00.

Ранее сообщалось, что к празднику готовятся, несмотря ни на что. В онлайн-формате уже проходили Последний звонок, так же можно было смотреть Парад Победы и День ВМФ.

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