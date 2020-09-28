В Кандалакше мужчина ударил битой мальчика, который катался на самокате

Мужчина решил битой проучить подростков. Фото: Александр КОЦ

Чрезмерная злость и неправильные методы воспитания могут подвести мужчину из Кандалакши под монастырь, точнее, под уголовную статью.

На улице 50 лет Октября два подростка катались на тротуаре. К ним подошла женщина и сказала уйти с этой зоны. Но мальчики остались глухи к их словам. Тогда кандалакшанка позвала на помощью мужа.

- Мужчина вышел с битой и хотел ударить по самокату, но попал по ноге одного из несовершеннолетних, 2007 года рождения. Позже подросток был обслужен амбулаторно. В настоящее время все причастные к инциденту лица установлены. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - рассказал врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

Если бы мужчина сломал мальчику ногу, то мог бы попасть и под уголовную статью. А так у него есть шанс попасть под "административку".

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