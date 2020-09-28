ДТП в Мурманске: водитель Kia сбил пешехода, переходившего дорогу по "зебре"

По факту аварии проводится проверка. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

Белые ночи в Заполярье давно закончились - спать стало проще, а вот автовладельцам это не на руку. Так, поздним вечером на минувших выходных в Мурманске сбили северянина, который переходил дорогу по "зебре".

- 26 сентября в 23.45 в районе дома №33/1 на улице Капитана Книповича водитель Kia, двигаясь со стороны улицы Полярные Зори в сторону улицы Планерная, наехал на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Последний получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение. По данному факту проводится проверка, - рассказала инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Судя по комментариям очевидцев аварии, пешехода просто не заметили в темноте.

- Шел дождь, было темно. Дорогу переходили два молодых человека, оба были в черной одежде. Одного из них и сбили. Я согласен, пешеходы виноваты в отсутствии светоотражателей и своей уверенности в том, что их пропустят. Но и водители анализируя дорожную обстановку, должны быть осторожнее, - отметил в паблике "Мурманск ДТП ЧП" мурманчанин Антон Мартынюк.

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