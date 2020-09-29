Северное сияние и падающие метеоры снял на видео апатитский фотограф

Ночь в Мурманской области выдалась по-настоящему сказочной. Фото: скрин

Фотограф из Апатитов Валентин Жиганов поймал на видео чарующие явления природы, которые так мечтают увидеть все путешественники, приезжающие в Мурманскую область.

Сентябрьской ночью апатитчанин запечатлел в небе падающие метеоры, которые также называют падающими звездами, и яркое изумрудное северное сияние, мерцающее под шум прибоя. Сплошная романтика! И даже местные жители, для которых подобная красота не в новинку, не перестают восхищаться чудесами Севера.

- Бесподобно! Можно бесконечно слушать шум волн и любоваться северным сиянием с падением метеоритов! - отметила в комментариях под роликом в соцсетях Нина Титенкова.

К слову, совсем недавно жители Мурманска могли наблюдать другое чудесное явление, к тому же, еще и очень редкое - на ночном небосводе появились радужные облака, которые таинственно переливались в свете Луны.

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