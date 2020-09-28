В Мурманской области не хватает донорской крови

В Мурманской области не хватает некоторых групп крови для переливания. Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за коронавирусной инфекции возникли проблемы и с такой важной частью медицины как переливание крови. На данный момент Мурманская областная станция переливания крови испытывает нехватку доноров. Сейчас недостаточно запасов I группы с отрицательным резус-фактором, а также третьей c положительным и отрицательным резус-факторами.

Северян, которые могут стать донорами, приглашают исправить эту ситуацию. Однако теперь перед посещением станции необходимо самостоятельно измерить температуру, которая должна быть не выше 36.9 градусов. В ином случае поход придется отложить.

Кроме этого людей, недавно прибывших из стран и регионов, где были зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, придется также отстранить от донации на не менее чем 14 дней.

- Донор, умышленно скрывший или исказивший известную ему информацию о состоянии здоровья при выполнении донорской функции, несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, - сообщается на официальном сайте областной станции.

Для записи на донацию можно воспользоваться телефоном регистратуры 8(8152) 250-261. Жители области могут записаться на выездную процедуру в своем городе через сайт станции или по номерам 8 (8152) 250-263 и 8-921-042-30-70. При этом каждому донору необходимо будет соблюдать временной интервал, на который он записан.

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