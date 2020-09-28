Этой зимой в Умбе появится резиденция Деда Мороза

Резиденцию организуют на базе отдыха. Фото: скрин

Побывать под Новый год в Великом Устюге, где расположена главная резиденция Деда Мороза, может далеко не каждый юный житель Мурманской области, поэтому встреча с главным волшебником так и остается лишь несбыточной мечтой. В регионе решили эту ситуацию исправлять.

Так, в Умбе уже этой зимой откроется терем Деда Мороза, где ребят ждет не только встреча с волшебником, но и хороводы, чаепития, стихи и подарки, мастер-классы, а также интересные сказочные персонажи. Воплотить сказку в жизнь стало возможно благодаря грантовой поддержке от министерства культуры Мурманской области.

- Проект планируется воплотить в жизнь на базе отдыха, расположенной в 8 километрах от Умбы. Зимой это место не используется, так как основной поток туристов идет летом, - рассказывает председатель организации "Умба. Культурный Север" Алексей Кошев. - Действие начнется в праздничном лесу, где ребята встретятся со сказочными персонажами: избушкой на курьих ножках и медведем на страже терема. В резиденции детей ждут главные герои праздника: Зима, две мороженки - Ванилька и Карамелька. Затем приходят Дед Мороз и Снегурочка, зажигается елка, все вместе они водят хороводы.

Рядом с теремом будет установлен арт-объект - светодиодный олень, которому можно будет загадать желание на ушко, и оно непременно сбудется.

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