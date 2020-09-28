В Мурманской области муниципалитеты, которые лучше всего организовали временные работы, получат вознаграждение

В Мурманской области продлят временные работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новшество этого года - временные работы, которые были введены в Мурманской области во время пандемии коронавируса, чтобы северяне, которые лишились заработка, могли получать доход, пока ситуация не исправится.

Как показала практика, такие работы оказались очень востребованы, поэтому их решили сделать постоянными. Напомним: северянам надо встать на учет в службу занятости, получить направление на такие работы и приступить к ним. Зарплата будет не ниже МРОТ, также гарантируется гибкий график. Трудиться надо будет, прежде всего, на благоустройство городов и их уборку.

В правительстве Мурманской области изучили, как в разных муниципалитетах организовали временные работы. И решили поощрить те, кто справился лучше всех. Не удивительно, что работы оказались наиболее востребованы в Кировске и Апатитах, где из-за коронавируса был введен карантин, а ограничения были суровее, чем в других городах.

- Первое место заняла администрация города Кировска, размер поощрения –1,5 миллиона рублей. На втором месте - Апатиты, размер поощрения – 1,250 миллиона рублей. Третье место и поощрение в сумме 1 миллион рублей получила администрация города Оленегорска. На четвертом месте администрация ЗАТО Александровск, размер поощрения – 750 000 рублей. Замыкает пятерку лучших администрация Кандалакшского района, размер поощрения – 500 000 рублей, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Временные работы продлили до конца 2020 года и на 2021 год.

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