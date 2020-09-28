Стали известны подробности госпитализации Дмитрия Панычева, заболевшего коронавирусом

Состояние Дмитрия Панычева оценивается как удовлетворительное. Фото: правительство Мурманской области

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 28 сентября губернатор Андрей Чибис сообщил, что министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев заболел коронавирусом.

Сейчас стали известны подробности его госпитализации.

- Дмитрия Панычева госпитализировали ночью с 27 на 28 сентября. Его состояние удовлетворительное. После незначительного повышения температуры по совету медиков Дмитрий Панычев сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Дмитрий Панычев принял решение проходить лечение в медицинском учреждении с целью снижения эпидемических рисков, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Глава минздрава и губернатор призвали северян не забывать про масочный режим и другие правила безопасности, сделать прививку от гриппа. Сейчас вакцинацию прошли уже 142 тысячи северян.

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