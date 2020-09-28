В Мурманской области исчезнут шесть городских округов

В Мурманской области работают в соответствии с федеральным законом. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманской области планируется преобразовать шесть городских округов в муниципальные. В данный момент их статус не соответствует требованиям федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

Новшества коснутся Апатитов, Кировска, Мончегорска, Оленегорска, Полярных Зорь и Ковдорского района. В министерстве юстиции Мурманской области уточнили, что помимо названия ничего больше не меняется.

- Отвечая на вопросы о преобразовании, которые мы получаем из социальных сетей, хочется отметить, что преобразование городских округов, не соответствующих требованиям, является обязательным. Должны быть соблюдены процедуры преобразования, установленные Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», то есть учтено мнение населения городского округа, выраженное представительным органом. При этом в обязательном порядке проводятся публичные слушания по вопросу преобразования, - сообщили в ведомстве.

Администрация каждого муниципалитета будет сообщать о дате публичных слушаний отдельно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области идет единый день голосования. Выборы депутатов проходят в 8 муниципалитетах региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru