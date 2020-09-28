Первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области: "137 медработников находятся на лечении от коронавируса"

85% заболевших медработников уже вылечились и вернулись к работе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших коронавирусом в Мурманской области никак не хочет замедляться. Последние данные по сложившейся ситуации рассказали в минздраве региона.

Так, в Заполярье сохраняется стабильно высокий уровень выздоровевших - 84% от всех заболевших. Однако темп регистрации зараженных по сравнению с аналогичным периодом вырос на 0,6%.

Количество ковидных коек в Мурманской области составляет 767 (в том числе 441 с кислородом и 87 с ИВЛ), из них свободны 270.

- Под динамическим наблюдением с легкой формой течения болезни или бессимптомной находятся 1092 человека, в том числе 737 в Мурманске. Для таких пациентов работе 10 патронажных бригад и 15 бригад скорой помощи. В 98% случаев время доезда по экстренным случаям составляет 20 минут. На прошлой неделе бесплатные противовирусные препараты получил 1541 пациент. 808 человек находятся в обсерваторах, 1068 на самоизоляции. В регионе ест 16-кратный запас лекарственных средств, - сообщила первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Инга Анискова.

Также от коронавируса лечатся 137 медицинских работников, при этом 85% от заболевших уже вернулись к работе.

Тестировать северян продолжают три подведомственных минздраву лаборатории. На них приходится 70% всех тестов на COVID-19 по области.

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