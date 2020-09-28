Губернатор Мурманской области посоветовал работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу

В Мурманской области возвращаются к удаленной работе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области наблюдается небольшой рост числа заболевших коронавирусом за сутки. Губернатор Андрей Чибис сообщил, что пока оснований для новых ограничений нет, но все-таки медицинскую систему региона мобилизуют, так как осень обещает быть для людей в белых халатах непростой.

Также глава Заполярья призвал соблюдать правила безопасности, в том числе масочный режим, и продумать другие меры.

- Мы ужесточим контроль за соблюдением режима. С 30 сентября все органы исполнительной власти переводят до 30% сотрудников на дистанционный режим. Призываю других работодателей поступить также, - сообщил Андрей Владимирович.

Напомним: ранее для северян старше 65 лет сняли режим обязательной самоизоляции, а ряд общепитов оштрафовали за то, что, несмотря на ограничения, они проводили массовые мероприятия, в том числе дискотеки.

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