Губернатор Мурманской области: "Пока новые ограничения из-за коронавируса мы вводить не будем, но риск второй волны очень велик"

В Мурманской области сохраняется масочный режим. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждую неделю северяне гадают, какие действия последуют за какими-либо изменениями в статистике по коронавирусу. Будут ли новые послабления или ужесточения с ограничениями?

- Мы видим, что в других странах и в российских регионах начинает увеличиваться количество инфицированных. Я еще раз всех убедительно прошу всех соблюдать элементарные меры предосторожности, в том числе жестко и четко соблюдать масочный режим, - сообщил на оперативном совещании в правительстве региона 28 сентября губернатор Андрей Чибис. - Мы не вводим новые ограничения, пока не собираемся закрывать сферы бизнеса: социальную сферу, рестораны, кафе. Однако соблюдение этой стабильности зависит от всех нас. К сожалению, не все организации общепита соблюдают правила, устраивают массовые мероприятия. Нарушители были оштрафованы, напоминаю, что мы имеем право приостановить их работу, чтобы не скатиться во вторую волну, а риски очень велики.

Губернатор отметил, что в плане эпидемиологической обстановки осень предстоит непростая. Ранее Андрей Чибис сообщал, что если будет расти число заболевших коронавирусом, в Мурманской области могут быть введены новые ограничения.

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