В Мурманской области спасают лося, который застрял в реке

Лось застрял в реке Титовка. Фото: Катерина Сычева

В Мурманской области разворачивается необычная спасательная операция. Северяне забили тревогу, когда увидели в реке Титовке, в Печенгском районе, стоящего посреди воды лося. Животное, скорее всего, зацепилось ногами за какой-то предмет на дне или угодило в небольшую яму. Так или иначе, сдвинуться с места оно не могло.

- Посреди реки Титовки застрял еще утром лось. Звонили в МЧС - нет действий! Как такое возможно? - такая запись появилась в паблике "Мурманск Онлайн".

Сразу несколько северян писали и звонили в МЧС, ЕДДС Печенгского района, в "112". И волновались, что ответа нет. Однако на их сообщения все-таки отреагировали.

- Региональным МЧС данная информация доведена до регионального минприроды. Была предложена помощь спасателей. В случае необходимости окажем все необходимое содействие коллегам, - сообщил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Будем надеяться, что сохатого спасут!

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