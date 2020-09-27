Число умерших от коронавируса в Мурманске на 27 сентября 2020 года составило 208 человек

Число жертв коронавируса в Мурманской области выросло до 208 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Всего несколько дней за сентябрь в Мурманской области никто не умирал по коронавирусу. По данным оперативного штаба при правительстве региона, такими счастливыми днями стали 15 число, 25-е и 26-е.

Увы, 27 сентября статистика снова не радует. Как сообщили в оперштабе, число жертв новой коронавирусной инфекции выросло с 205 до 208.

Всего в Мурманской области с начала пандемии COVID-19 заболели 17738 человек, при этом 12171 человек уже выздоровел.

Больше всего заболевших приходится на Мурманск (8282 человека, +41 заболевший за последние сутки), на втором месте - Белокаменка (2320 человек), на третьем - Североморск (1328 человек).

Сейчас 2359 находятся на лечении. Напомним: Мурманская область вошла в тройку регионов по количеству смертей от коронавируса. На каждые 100 тысяч населения приходится 27 умерших от опасной инфекции

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