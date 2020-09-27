В игре Serious Sam 4 появился персонаж из Мурманска

Отец Михаил подскажет героям, где искать Священный ковчег. Фото: скриншот видео

В 2001 году вышла первая часть игры Serious Sam, а на днях разработчики представили уже четвертую по счету часть.

По сюжету, главный герой Сэм Стоун спасает Землю от инопланетных захватчиков. Конечно, не один, а с помощью других людей. Одним из них оказался отец Михаил. Он знает, где найти Священный ковчег, в котором находится Грааль (на самом деле инопланетный артефакт) - он поможет победить врага, который превосходит землян по числу и силами.

- Как говорится в игре, Михаил Обручев родился 24 мая 2064 года в Мурманске, проходил учебу в Академии эсхатологии св. Дамиана в Хельсинки, выучив ряд мертвых языков. Отмечается, что его дробовик лично освятил Патриарх Константинопольский за то, что Михаил спас его от клира, - пишет "Би-порт".

По легенде, отец Михаил родился в Мурманске. Фото: скриншот видео

Персонаж сдабривает игру фразами вроде "Да ты бы даже с советским мальчиком не справился". Также в игре есть такие персонажи, как Родригес — этакий испанский мачо, который старается казаться крутым. Бомба (Hellfire) — боевая подруга Сэма и талантливый пилот. Джонс — спокойный напарник. Картер — фанат теорий заговоров, новобранец Кенни — новичок, которого Сэм учит премудростям борьбы с инопланетянами.

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