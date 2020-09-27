Военнослужащего, которого ранило во время салюта на Дне ВМФ в Североморске, прооперировали

Дмитрия Чемалина прооперировали в госпитале Североморска.

26 сентября в Североморске отмечали День ВМФ. Несмотря на пандемию коронавируса, праздник состоялся: был и парад, и салют. Во время последнего пострадал морпех Дмитрий Чемалин. По одной из версий, ему в голову попал осколок снаряда от залпов, по другой - предмет, который бросил кто-то из толпы. Так или иначе, но военнослужащий получил серьезную черепно-мозговую травму.

В тяжелом состоянии молодого мужчину госпитализировали в Североморский госпиталь. Врачи боролись за его жизнь, и Дмитрий пришел в сознание после медикаментозной комы.

А на днях ему сделали операцию по установке пластины в голову. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

- Огромное спасибо врачам за проделанную операцию и Богу за то, что подарил врачам золотые руки, - написал Дмитрий на личной странице в "ВКонтакте". - О состоянии моего здоровья можно уже сказать, что оно хорошее, мне с каждым днём все лучше. Если все будет хорошо, то буду выписываться в середине октября. Спасибо всем тем, кто за меня переживает и поддерживает меня.

Также он рассказал подробности разбирательства в происшествии на Дне ВМФ.

- Наконец-то возбудили уголовное дело, будет большое разбирательство в отношении должностных лиц, - пояснил Дмитрий.

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