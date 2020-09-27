В Мурманской области предложили возродить теплицы при школах

В Мурманской области предложили возродить тепличное хозяйство при школах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На портале "Наш Север" аккумулируются разные предложения от жителей Мурманской области. Например, мурманчанин предложил вернуть светофор у кафе "Юность", другой житель областного центра рад был бы увидеть в городе арт-резиденцию.

А вот Валентин Петров на портале предложил перенестись на несколько десятков лет назад и вспомнить про опыт выращивания растений при школах.

- Уважаемый Андрей Владимирович, как Вы относитесь к инициативе возродить тепличные хозяйства при учебных заведениях? Агропроект «Арктический ботаник» (Arctic botanist). Мы живем за Полярным кругом, где лето короткое и холодное, зима суровая с сильными ветрами и отсутствием солнечного света, земля плохо приспособлена для выращивания культур, т.к. является районом Крайнего Севера. В 90-х годах 20 века в нашем городе имелись тепличные хозяйства при учебных заведениях. Готов стать куратором проекта, - пишет северянин.

Многие жители Мурманской области вспомнили свой опыт такой работы в школах и поддержали инициативу, посчитав, что детям это будет полезно и интересно.

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