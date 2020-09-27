В Мурманске новые машины УГИБДД окропили святой водой

Служебные машины окропили святой водой. Фото: МВД по Мурманской области

25 сентября подразделения ГИБДД по Мурманской области отметили свой 82-й день рождения. К празднику заполярная Госавтоинспекция получила подарок - 10 новых служебных машин Skoda Octavia.

Ключи от них начальнику УГИБДД Алексею Тарунину вручил начальник УМВД России по Мурманской области Виталий Николаевич Зайков.

- Каждый автомобиль оборудован современным комплексом видеонаблюдения для фиксации дорожной обстановки, а также возможностью проведения аудио- и видеозаписи и другими необходимыми для выполнения возложенных на Госавтоинспекцию задач техническими средствами, - сообщили в пресс-службе МВД по Мурманской области.

Новые служебные машины окропил святой водой представитель Общественного совета при УМВД области, секретарь Мурманской митрополии, настоятель храма Целителя Пантелеймона отец Владимир Семенов.

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