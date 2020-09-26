Музей истории Колы переехал в новое здание

Музей Колы обрел новый дом. Фото: Администрация Кольского района

Этого события жители древней Колы ждали много лет – музей истории города, появившейся несколько лет назад, обрел, наконец-то свой постоянный дом. На днях здесь после реконструкции открылось новое здание музея.

- Помещение состоит из двух залов. Один задуман, как выставочный. В нем экспозиции будут постоянно меняться в зависимости от памятных дат и праздников. Кроме того, большая медиасистема позволит устраивать интерактивные выставки и демонстрировать любые видеоматериалы, - рассказывают в администрации Кольского района. – Второй зал – постоянная экспозиция, рассказывающая об истории возникновения, становления и развития города от Кольского острога до наших дней. Его центральная стена – это фреска с изображением старой Колы, основой которой стала фотография известного фотографа Якова Лейцингера 1887 года.

В музеи можно найти много интересных и уникальных экспонатов, которые переданы на постоянное хранение потомками известных кольских династий.

- Планируется, рядом со зданием музея построить имитацию крепостной стены и оформить уличные выставки. Уже сегодня часть истории города можно увидеть на стене бывшей фабрики, - уточняют в администрации Кольского района.

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