В Мурманской области объявлен конкурс на строительство искусственного оснежения для спортивной школы

Искусственную систему оснежения установят для школы олимпийского резерва. Фото: Мария ЛЕНЦ

В рамках нацпроекта «Демография» и проекта «Спорт - норма жизни» продолжается строительство объектов спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в Кировске.

Для создания системы искусственного оснежения комитет по конкурентной политике Мурманской области объявил конкурс на выбор подрядчика. В качестве заказчика выступает Управление капитального строительства Мурманской области. Заявку можно подать до 12 октября, а результаты станут известны 16 октября.

Предполагаемая цена контракта составляет 164 миллиона рублей. Объект будет расположен в южной части Хибинского горного массива - на южном склоне горы Айкуайвенчорр. Строительство планируется начать в ноябре, и закончат уже в мае 2021 года.

- Все проекты, которые выполняются в рамках национальных проектов, у нас в приоритете, и мы следим за их четким и качественным исполнением, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Кроме системы искусственного оснежения в рамках проекта к концу 2020 года планируется ввести в строй горнолыжный подъемник и административно-спортивный комплекс, включающий в себя спортивный, батутный и тренажерный залы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Хибинах выпало 10 сантиметров снега. Первый снег в Кировске пошел 18 сентября (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru