В Североморске обследовали место гибели летчика Северного флота Ивана Туманова

Поисковики исследовали окрестности флотской столицы. Фото: поисковый отряд "Ваенга".

Руководитель североморского поискового отряда "Ваенга" Эдуард Миронов вместе с сотрудником музея авиации Северного флота Андреем Копытковым отправились на место предполагаемого падения самолета капитана военно-воздушных сил Северного флота Ивана Туманова, который погиб во времена Великой Отечественной войны. Местность исследовали, а также изучили архивы. Сейчас поиски продолжаются.

- Иван Туманов служил в частях ВВС Северного флота в составе 72-го смешанного авиаполка, командовал эскадрильей. За боевые отличия был награжден орденом Красного Знамени, а в августе 1941 года представлен к званию Героя Советского Союза. После гибели Бориса Сафонова был командиром 2-го Гвардейского истребительного авиационного полка. Погиб 6 декабря 1942 года, выполняя боевое задание, - сообщили в поисковом отряде "Ваенга".

Имя храброго летчика увековечено на мемориальной доске музея ВВС Северного Флота и на памятнике авиаторам-североморцам, погибшим в море.

Напомним: в Печенгском районе нашли останки четырех солдат, погибших во времена Великой Отечественной войны. Двое погибших были немцами, другие - бойцами Красной Армии.

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